Walmart releases list of most popular Halloween costumes this year

AUSTIN (KXAN) — If you’re debating on which Halloween costume to go with, don’t get the T-Rex because everybody got that costume, apparently.

Walmart.com shared its list of top selling adult and kid costumes Friday. For adults it’s the Jurassic Park T-Rex Inflatable costume and a Spiderman Muscle Chest costume for the kiddos. The T-Rex, with a price tag of $34.99, has been a hit among older trick-or-treaters in 43 states while the Spiderman Muscle Chest costume beat out other heroic icons in more than seven states.

Texas topped the list as the state with the most demand for these two costumes with Paw Patrol, Jurassic World and Wonder Woman costumes other strong contenders for kids’ go-to outfit nationwide this holiday. While Batman and Superman are fairly familiar names on the list, Wonder Woman ranked high thanks in part to revitalized interest in the Amazonian after her first movie in more than 40 years premiered this summer. The fearless warrior was an immediate hit with children and adults alike.

Walmart says spooky and horror costumes have been pushed aside in favor of costumes for notable icons and TV characters. Walmart predicts superhero costumes will be the most popular choices for kids with Captain America, Iron Man and Superman the most popular choices after Spiderman.

Meanwhile, pirate costumes are flying off the shelves in troves in Louisiana and New Mexico is abuzz about the bumble bee. Stranger Things premieres this Friday so expect to see a few Elevens and Demogorgons around town as well.

Top adult and child costumes by state:

Alabama

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child- Paw Patrol Chase Costume

Alaska

o Adult-Werewolf Mask

o Child-Batman Child Costume

Arizona

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child-Jurassic World: T-Rex Inflatable Child Costume

Arkansas

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child-Catboy Deluxe Toddler Costume

California

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child-Spiderman Muscle Chest Child Costume

Colorado

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child-Jurassic World: T-Rex Inflatable Child Costume

Connecticut

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child-Jurassic World: T-Rex Inflatable Child Costume

Delaware

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child-Monster High Draculaura

District of Columbia

o Adult-Penguin Lightweight Adult Costume

o Child-Spiderman Muscle Chest Child Costume

Florida

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child-Spiderman Muscle Chest Child Costume

Georgia

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child-Paw Patrol Marshall Child Halloween Costume

Hawaii

o Adult-Edward Scissorhands Deluxe Adult Costume

o Child-Batman The Dark Knight Rises Child Costume

Idaho

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child-Muscle Shirt Child Costume

Illinois

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child-Spiderman Muscle Chest Child Costume

Indiana

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child-Paw Patrol Marshall Child Halloween Costume

Iowa

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child-Paw Patrol Chase

Kansas

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child-Paw Patrol Chase

Kentucky

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child-Paw Patrol Chase

Louisiana

o Adult-Swashbuckler Pirate

o Child-Paw Patrol Marshall Child Halloween Costume

Maine

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child-Harry Potter Costume Kit

Maryland

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child-Paw Patrol Chase

Massachusetts

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child-Jurassic World: T-Rex Inflatable Child Costume

Michigan

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child-Jurassic World: T-Rex Inflatable Child Costume

Minnesota

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child-Spiderman Muscle Chest

Mississippi

o Child-Disguise PJ Masks Catboy Deluxe Child Costume

Missouri

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child-Paw Patrol Chase

Montana

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child-Paw Patrol Chase

Nebraska

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child-Batman Child Costume

Nevada

o Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child- Marvel Captain America Muscle Child Costume

New Hampshire

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child-Jurassic World: T-Rex Inflatable Child Costume

New Jersey

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child-Spiderman Muscle Chest Child Costume

New Mexico

o Adult- Complete Bumblebee

o Child- Spiderman Muscle Chest

New York

o Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child- Paw Patrol Marshall Child Halloween Costume

North Carolina

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child-Spiderman Muscle Chest

North Dakota

o Adult- Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child- Catboy Deluxe Toddler Costume

Ohio

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child-Jurassic World: T-Rex Inflatable Child Costume

Oklahoma

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child- Batman Child Costume

Oregon

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child-Jurassic World: T-Rex Inflatable Child Costume

Pennsylvania

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child-Paw Patrol Chase Child Costume

Rhode Island

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child-Goddess Child Costume

South Carolina

o Adult-Rainbow Petticoat Adult Costume

o Child-Spiderman Muscle Chest Child Costume

South Dakota

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child-Paw Patrol Marshall Child Halloween Costume

Tennessee

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child-Spiderman Muscle Chest Child Costume

Texas

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child-Spiderman Muscle Chest Child Costume

Utah

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child-Harry Potter Deluxe Gryffindor Child Costume

Vermont

o Child-Spiderman Muscle Chest Child Costume

Virginia

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child-Paw Patrol Marshall Child Halloween Costume

Washington

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child-Jurassic World: T-Rex Inflatable Child Costume

West Virginia

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child-Paw Patrol Marshall Child Halloween Costume

Wisconsin

o Adult-Jurassic Park T-Rex Inflatable Adult Costume

o Child-Jurassic World: T-Rex Inflatable Child Costume

Wyoming

o Adult-Deluxe Deadpool Adult Costume

o Child-Jurassic World: T-Rex Inflatable Child Costume